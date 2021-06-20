В доме у пензенца полицейские не обнаружили оборудования для печати денег

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, сообщение о фальшивой купюре поступило в полицию от сотрудников банка. Ее обнаружили при пересчете наличности, поступившей от пензенца 1987 года рождения.

По словам гражданина, данная купюра оказалась у него в пользовании из выручки торгового павильона, в котором он работает. В ходе осмотра его квартиры других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ.