Искренняя признательность врачам и медицинским сестрам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

В этот торжественный день мы выражаем искреннюю признательность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, всем, кто связал свою жизнь с благородным делом сохранения здоровья людей.

Сурский край подарил Отечеству немало выдающихся врачей, чья слава далеко перешагнула пределы региона. Лучшие традиции славных предшественников бережно сохраняет и приумножает нынешнее поколение медицинских работников.

Вы разрабатываете и широко применяете современные технологии и практики профилактики и лечения, проводите уникальные операции, помогающие сохранить жизнь и здоровье тысячам пациентов.

Неоценим ваш вклад в борьбу с эпидемией коронавируса. Высочайший профессионализм, обширные знания, накопленный опыт, активная гражданская позиция, неизменно свойственные вам исключительное трудолюбие, милосердие и сострадание заставили отступить эту опаснейшую болезнь. Уверен, что и в дальнейшем вы сделаете все для совершенствования качества оказания медицинской помощи, повышения ее доступности.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности на благо жителей Пензенской области!

Врио губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко