В Пензенской области мошенница-продавец увеличила кредит на покупку телефона на 13 тысяч

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в полицию Нижнеломовского района обратился местный житель 1980 года рождения. При покупке мобильного телефона в одном из салонов связи города продавец-консультант, втайне от него, оформила ему кредит на лишние 13 тысяч. Иными словами - включила в покупку стоимость флеш-карты, наушников и внешнего аккумулятора, которые он не собирался покупать.

Злоумышленница дала признательные показания. В отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.