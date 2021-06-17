В Мордовии в ночном лесу в 2004 году трое мужчин забили палками 38-летнюю женщину

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации СУ СК РФ по Республике Мордовия, произошло все в ночь на 30 сентября 2004 года в лесном массиве на окраине поселка Явас в Зубово-Полянском районе. В состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, на почве возникших личных неприязненных отношений, мужчины нанесли множественные удары кулаками, ногами и деревянными палками 38-летней женщине. После чего, оставив потерпевшую лежать на земле, они с места преступления скрылись. Утром тело погибшей обнаружили местные жители.

В рамках расследования данного уголовного дела проверялись различные версии, отрабатывались на причастность к совершению убийства местные жители, однако уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица (лиц), подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Лишь в 2021 году, в результате активизации работы во взаимодействии с оперативными сотрудниками республиканского МВД, были установлены и задержаны подозреваемые в убийстве, совершенном более 16 лет назад. Оба после совершения преступления уехали из Мордовии и стали проживать в Московской области. В ходе следствия была установлена причастность к совершению убийства еще одного их знакомого, скончавшегося несколько лет назад от естественных причин.

В ходе предварительного расследования обвиняемые вину по обстоятельствам совершенного преступления признали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.