В Мордовии вынесен приговор двум жителям Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Весной прошлого года 26-летний житель города Спасска создал интернет-магазин по продаже наркотиков. С целью извлечения максимальной выгоды он вовлек в организованную группу своего знакомого, 1992 года рождения, в чьи обязанности входило извлечение из тайников оптовых партий наркотических средств, незаконно приобретенных организатором, их временное хранение, фасовка.

С июня по август 2020 года один из обвиняемых посеял, вырастил и высушил не менее одного куста конопли общим весом около 238 граммов, которую позже измельчил и стал хранить в своем гараже.

2 сентября на арендованном автомобиле молодые люди приехали из Пензы в Саранск. С собой у них находилось 100 свертков с марихуаной общим весом не менее 227 граммов. В лесном массиве вблизи села Макаровка во время организации 13 закладок общим весом около 60 граммов они были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. При себе у них были обнаружены еще 87 свертков с марихуаной.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемые не отрицали.

По приговору суда им назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.