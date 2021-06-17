В Пензе сегодня отключат горячую воду

Фото: Светлана Маковеева
В связи с подготовкой инженерных коммуникаций к началу следующего отопительного сезона Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» проводит плановые испытания трубопроводов на прочность и плотность.
В четверг, 17 июня, мероприятия пройдут по следующим адресам:
с 9.00 до 17.00
улица Пушкина 9,17;
улица Плеханова 6, 10, 12;
детский сад №103;
улица Беляева 45;
улица Кулибина 11, 13, 14, 15, 15а;
улица Ударная 43;
городская поликлиника (Кулибина 11).
с 9.30 до 12.00
улица Кижеватова 1,3,5, 9,11;
улица Воронова 2, 6;
детский сад № 59 (Кижеватова 7);
детский сад №7 (Воронова 4).
с 13.30 до 16.00
улица Калинина 152, 154а, 156;
улица Маркина 14/8, 12, 10/7.
Данную информацию теплоснабжающая компания заблаговременно доводила до управляющих компаний и ТСЖ для предупреждения жителей о предстоящих работах.