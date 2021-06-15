В Мордовии ночью 11 июня два автомобиля переехали лежавшего поперек дороги мужчину

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, в 22:00 11 июня 2021 года на 12 км (+700) автодороги г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - п. Первомайск 27-летний молодой человек, управляя автомобилем «Опель- Вектра», совершил наезд на 40-летнего мужчину, который лежал на проезжей части перпендикулярно дорожному полотну. После этого на пострадавшего был совершен повторный наезд автомашины «RENAULT SR» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Водители трезвы.