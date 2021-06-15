В Пензе 25-летний мужчина помог полицейским изобличить себя

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Безработный житель Пензы 1996 года рождения был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области в садоводческом товариществе Октябрьского района. В изъятом у него при личном досмотре телефоне были сохранены координаты местоположения «закладки».

По ним полицейские обнаружили и изъяли сверток из изоленты с неизвестным веществом, которое, по заключению эксперта, оказалось наркотическим средством – мефедрон, массой 0,62 грамма.

Мужчина дал признательные показания. Данный наркотик он заказал в сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

По информации Пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, на территории региона с 26 мая по 26 июня 2021 года проводится антинаркотический месячник. Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, просьба, сообщить об этом по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.