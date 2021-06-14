В Мордовии мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей за ложный донос на женщину

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, данный факт не нашел своего подтверждения.

Как установили сотрудники уголовного розыска, это сын попросил мужчину дать во временное пользование их общей знакомой его машину. И он согласился, приняв в знак благодарности две бутылки вина и пачку сигарет.

На следующее утро автовладелец связался со знакомой и попросил ее привезти ему ещё спиртное, на что та ответила отказом из-за отсутствия у нее денег. Разозлившись, мужчина позвонил в полицию и сообщил об угоне его машины.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый не отрицал. По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.