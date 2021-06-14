Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июня 2021 12:45

В Мордовии мужчина оштрафован на 10 тысяч рублей за ложный донос на женщину

Передав знакомой автомобиль во временное пользование, он принял в знак благодарности две бутылки вина и пачку сигарет. Позднее, получив отказ на просьбу добавить спиртного, мужчина сообщил в полицию об угоне его машины
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, данный факт не нашел своего подтверждения.

Как установили сотрудники уголовного розыска, это сын попросил мужчину дать во временное пользование их общей знакомой его машину. И он согласился, приняв в знак благодарности две бутылки вина и пачку сигарет.

На следующее утро автовладелец связался со знакомой и попросил ее привезти ему ещё спиртное, на что та ответила отказом из-за отсутствия у нее денег. Разозлившись, мужчина позвонил в полицию и сообщил об угоне его машины.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый не отрицал. По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.