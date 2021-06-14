В Пензенской области мнимый шотландец очаровал женщину желанием сделать ей подарок

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, обманутая женщина рассказала, как начиналась эта загадочная переписка, в ходе которой представившийся жителем Шотландии неизвестный пожелал сделать собеседнице подарок: смартфон, комплект золотых украшений, наручные часы, сумку, духи и денежные средства в размере 40 000 фунтов стерлингов. Позднее пришло сообщение, что подарок отправлен специальной курьерской службой.

Далее к общению подключился уже курьер «с английским именем». А для получения посылки жительница Каменского района заплатила якобы за таможенное оформление и прочее более полумиллиона рублей.

После перевода денежных средств неизвестные перестали выходить на связь. Женщина свой подарок так и не получила, после чего обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.