В Мордовию через полгода с Северного Кавказа вернулся сводный отряд полиции

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

И все это только, благодаря профессионализму, бдительности, умелым и решительным действиям бойцов сводного отряда полиции Мордовии, огромному объему выполненной работы. Только автомобилей пришлось досмотреть более 50 тысяч единиц автотранспортных средств, проверить более 63 тысяч граждан.

Сотрудникам, вернувшимся из служебной командировки вручены ведомственные награды

13 июня состоялась встреча бойцов сводного отряда полиции МВД по Республике Мордовия, вернувшихся из длительной служебной командировки. В течение полугода правоохранители несли боевое дежурство на территории Северо-Кавказского региона.

Вернувшихся сегодня на малую родину сотрудников встречали врио Главы Мордовии Артем Здунов, Глава городского округа Саранск Петр Тултаев, руководство и личный состав республиканского МВД, представители общественности и духовенства, а также родные и друзья стражей порядка.

Врио Главы Мордовии Артем Здунов вручил бойцам сводного отряда полиции, отличившимся в период командировки, благодарности.

Обращаясь к сводному отряду, генерал-майор полиции поблагодарил бойцов за безупречное выполнение служебного долга, преданность работе. и пожелал вернувшимся полицейским здоровья, удачи и боевого настроя, чтобы после заслуженного отпуска они с полной самоотдачей приступили к своим обязанностям по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан нашей республики.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм лучшим бойцам сводного отряда полиции, Министр МВД по Республике Мордовия генерал-майор полиции Борис Шейнкин вручил заслуженные ведомственные награды.