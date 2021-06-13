Прокуратура Пензенской области защищает нарушенные родителями права детей

Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области проверила как исполняется законодательство при использовании средств материнского (семейного) капитала.

В трех случаях родители, распорядившиеся средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья (погашение ипотечного займа на приобретение жилья), не исполнили обязательства оформить жилое помещение в общую долевую собственность на свое имя, имя супруга и на имя детей в течение 6 месяцев после снятия обременения с квартиры, отмечает пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В целях восстановления нарушенных прав несовершеннолетних межрайонный прокурор направил в суд 3 исковых заявления с требованием обязать родителей оформить жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.

Иски находятся на рассмотрении.