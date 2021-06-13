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Происшествия13 июня 2021 12:58

В Пензе мужчина оставил в салоне «Газели» портмоне

При этом на глазах вора не запер дверь автомобиля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

К поиску украденных документов и 23 тысяч рублей первым приступил кинолог с собакой, сотрудники оперативно-следственной группы опросили возможных свидетелей, участковые УМВД России по г. Пензе установили 34-летнего пензенца, подозреваемого в совершении преступления, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Он дал признательные показания о том, что находился рядом с автомашиной и видел, как водитель вышел, и забыл закрыть дверь на замок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.