Валерий Лидин вручил паспорта юным пензенцам

Обратившись к гостям, Валерий Лидин поздравил их с Днем России:
- Уверен, вы станете активными участниками молодежных движений, внесёте свой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области.
Также с получением первого паспорта пензенцев поздравил и главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.
- Сегодня вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. Гордитесь этим званием! – отметил он.
Подростки получили в подарок Конституцию РФ и сувениры Российского союза молодежи.