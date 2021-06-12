Валерий Лидин вручил паспорта юным пензенцам

Обратившись к гостям, Валерий Лидин поздравил их с Днем России:

- Уверен, вы станете активными участниками молодежных движений, внесёте свой вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области.

Также с получением первого паспорта пензенцев поздравил и главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

- Сегодня вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. Гордитесь этим званием! – отметил он.

Подростки получили в подарок Конституцию РФ и сувениры Российского союза молодежи.