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Происшествия12 июня 2021 12:28

В Мордовии два года условно получила женщина за один удар ножом сожителю в живот

Преступление 53-летняя женщина совершила в состоянии алкогольного опьянения, свою вину признала полностью
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК России по Республике Мордовия, преступление 53-летняя женщина совершила в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры 9 марта 2021 года, она нанесла удар ножом в живот 40-летнему сожителю.На машине скорой помощи пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.