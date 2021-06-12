В Мордовии два года условно получила женщина за один удар ножом сожителю в живот

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы СУ СК России по Республике Мордовия, преступление 53-летняя женщина совершила в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры 9 марта 2021 года, она нанесла удар ножом в живот 40-летнему сожителю.На машине скорой помощи пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признала полностью.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу не вступил.