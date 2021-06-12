От каждого из нас зависит настоящее и будущее Родины

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем России! В этот торжественный день все мы – подлинные патриоты Отчизны – ощущаем свою сопричастность с ее судьбой, гордимся славной многовековой историей, богатейшими духовно-нравственными и культурными традициями и устоями, ратными и трудовыми подвигами предков.

Сегодня от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, активной гражданской позиции, целеустремленности и энергии зависит настоящее и будущее Родины, благополучие ее граждан. Из общих достижений, консолидации и единства многонационального народа складываются могущество и достоинство великой державы. Уверен, нам по силам сберечь и приумножить достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, успехов во всех делах и начинаниях!

Врио губернатора Пензенской области О. В. Мельниченко