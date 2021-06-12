Семейные реликвии пензенских школьников

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области,10 июня 2021 года Центральное жюри IX Всероссийского конкурса творческих работ школьников, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» подвело итоги - оценены 146 работ финалистов из 36 регионов России и Республики Беларусь.

От Пензенской области в финале принимали участие 6 участников.

Победителями Всероссийского этапа конкурса стали двое из них:

Иван Юмаев, учащийся школы № 3 Кузнецка - «Солдат Победы» (номинация «Мультимедиа») и Анастасия Ипполитова, учащаяся школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное Пензенского района, сочинение «Икона «Двунадесятые праздники: наша семейная реликвия» (номинация «Литература»).