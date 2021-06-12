Праздник национального единства

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!

12 июня – одна из главных дат в истории нашей страны. Это праздник, олицетворяющий собой национальное единство, неразрывную связь поколений, ценности патриотизма и глубоких традиций.

Мы чтим нашу великую историю, гордимся свершениями современников и осознаем собственную ответственность перед согражданами. От каждого из нас, от совместных усилий, плодотворной работы, инициативы и активной гражданской позиции зависят настоящее и будущее нашей малой родины и нашего великого государства. Toлькo вместе мы можем выполнить все намеченное и сохранить достигнутое.

Благодарю всех жителей Мордовии за ваш ежедневный труд, профессиональные, творческие и спортивные достижения, за ваше соучастие в решение важных для республики задач, стремление к новым высоким целям и неравнодушие.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунов