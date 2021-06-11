В Пензенской области система навигации помогла найти угнанное авто

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, полиция Бессоновского района получила сообщение, что по автодороге М5 «Урал» в направлении Чемодановки передвигается легковой автомобиль, угнанный в Санкт-Петербурге. Через некоторое время машина была остановлена. За рулем находился житель Оренбургской области, который приобрёл транспортное средство несколько дней назад за 300 тысяч рублей.

Эксперты выяснили, что транспортное средство имеет признаки изменения маркировки кузова.

Автомашина ранее принадлежала жительнице Санкт-Петербурга. Несколько лет назад она установила на свой автомобиль спутниковую систему навигации, которая помогла обнаружить угнанный автомобиль.

По данному факту в ОМВД России по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 326 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.