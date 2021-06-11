В Пензе добровольцы приняли участие в акции «Донор в погонах»

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

И такое персональное внимание более чем оправдано. Как отмечают медицинские работники, полицейские - своеобразная элита, наиболее подготовленные доноры - постоянно проходят медосмотры, следят за состоянием своего здоровья, занимаются спортом, как следствие, показатели крови у них всегда в норме.

В Пензе более 50 сотрудников управления МВД России по Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах». После заполнения анкеты, прохождения медицинского осмотра и сдачи необходимых анализов, полицейские приступали к сдаче крови.

Полученную кровь и её компоненты направят по назначению в медицинские учреждения, в основном в хирургические и травматологические отделения. Во время сдачи крови участники акции сдали тест на антитела к коронавирусу.

Кровь - единственный компонент, который не имеет заменителей. Поэтому полицейские всегда откликаются на просьбу медиков по сдаче крови, так как понимают, что от этого зависит жизнь и здоровье людей.