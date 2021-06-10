Житель Мордовии, сломавший ногу бывшей сожительнице, предстанет перед судом

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Кадошкинского района. В феврале этого года он покалечил свою бывшую сожительницу.

Началось все с того, что женщина пришла в госте к мужчине. Они начали пить спиртное. Под градусом гражданка начала сравнивать свое бывшего сожителя с нынешним, причем сравнение было не в пользу первого.

Разозлившись, обвиняемый толкнул ее на пол, а после прыгнул ей на ногу. После этого они продолжили пить спиртное. Спустя несколько дней женщину забрал ее благоверный, который сразу же отвез в больницу. Медики констатировали у пострадавшей косо-винтообразный перелом бедренной кости со смещением отломков, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.