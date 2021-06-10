Внесение изменений в лицевой счет «ТНС энерго Пенза» доступно онлайн

Фото предоставлено пресс-службой компании

Заботясь о комфорте клиентов, «ТНС энерго Пенза» постоянно совершенствует сервисы для дистанционного решения вопросов, связанных с энергоснабжением.

Сообщить о произошедших изменениях по договору, таких как состав семьи, контактные данные, количество и площади комнат, можно без посещения офисов компании. Для этого достаточно направить обращение с приложением подтверждающих документов, используя специальную форму на сайте, в «Личном кабинете» или мобильном приложении.

Онлайн-сервисами можно также воспользоваться для переоформления лицевого счета при смене собственника жилого помещения. При этом к электронному обращению необходимо прикрепить лишь следующие данные:

- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, и информацию о регистрации (в текстовом виде);

- реквизиты документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение (договора социального найма, выписки из ЕГРН);

- заявление с указанием Ф.И.О., а также дат рождения лиц, проживающих в данном жилом помещении (в текстовом виде, фото или скан).

На указанный клиентом адрес электронной почты будут приходить уведомления, позволяющие следить за ходом работы над заявкой.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что своевременное оповещение и предоставление актуальной информации обеспечивают корректное ведение лицевого счета и правильность начисления платы за электроэнергию.