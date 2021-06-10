22-летний безработный из Пензы подозревается в разбойном нападении в Рузаевке

Сообщение о нападении в дежурную часть полиции ОМВД России по Рузаевскому району поступило 31 мая 2021 года

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции Потерпевшая пояснила полицейским, что около 18:00 к ним в офис на улице Фабричный зашел неизвестный молодой человек под предлогом оформления заема. Как только ее коллега закончила свой рабочий день и ушла, клиент неожиданно достал из кармана предмет похожий на нож, и под угрозой физической расправы стал требовать денежные средства. Девушка, опасаясь за свою жизнь, отдала злоумышленнику более 10,5 тысяч рублей. Перед тем как скрыться, фигурант забрал у потерпевшей мобильный телефон, чтобы она не смогла сразу сообщить о случившемся в полицию.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Пензы.

Молодого человека сотрудники УУР МВД по Республике Мордовии совместно с оперативниками ОМВД России по Рузаевскому району и ГУВД по Саратовской области при силовой поддержке Росгвардии задержали на следующий день при выезде на арендованном автомобиле из Саратова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой). В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный подозревается в причастности к совершению трех аналогичных преступлений на территории Саратовской области.