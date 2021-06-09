В Пензе возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении подростков

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в апреле 2021 года обвиняемый пригласил к себе домой двух ранее знакомых 15-летних подростков, где без применения насилия совершил в отношении них развратные действия путем демонстрации им видео интимного характера и выполнения иных действий. При этом часть своих деяний обвиняемый фиксировал на видео.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Следственное управление призывает родителей интересоваться кругом общения несовершеннолетних детей, контролировать их времяпровождение.