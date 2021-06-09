В Пензенской области без шуток будет создан стандарт школьного меню

Девочки на уроке технологии, во время приготовления пищи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только поручение врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко начать работу по разработке стандарта организации питания в общеобразовательных организациях, регионального меню и меню для детей с пищевыми особенностями было дано вовсе не в шутку:

В рабочую группу вошли представители министерства образования, колледжа пищевой промышленности и коммерции, государственного технологического университета, управления Роспотребнадзора, главный внештатный диетолог регионального министерства здравоохранения.

И рабочая группа уже всерьез приняла напутствие Олега Мельниченко:

«Мы должны так отрегулировать эту систему, чтобы ребёнок, вне зависимости от места проживания, получал полноценное горячее питание».

Первое заседание рабочей группы состоится в министерстве образования Пензенской области уже 16 июня. До 1 сентября 2021 года разработка регионального стандарта и меню должна быть завершена.

Остается пожелать команде специалистов вдохновения при выработке эталонов питания для детей. И приятного аппетита!