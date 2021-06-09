В администрации Пензы обсудили проблемы работы общественного транспорта

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации и. о. начальника управления транспорта и связи города Дениса Светкина, чаще всего критиковалась ритмичность работы автобусов № 70,82с, а также маршруток 2а,33,27. Поступившие от горожан жалобы на работу транспорта на маршрутах были проверены с помощью программного обеспечения ST Мartix web.

В ходе проведения 45 проверок выяснилось: по некоторым маршрутам видно, что транспорт ходит по расписанию, но при этом уехать тяжело, особенно это касается автобусов малого класса. Есть такие проблемы на «Севере» и других микрорайонах. Руководителям транспортных компаний рекомендовано проверить, достаточное ли количество автобусов выходит на линию.

Резюмируя обсуждение темы, глава администрации города подчеркнул, что расписание движения автобусов должно быть комфортным в первую очередь для жителей, а не для перевозчиков. Распорядился Андрей Лузгин и относительно усиления проверки конечных остановок общественного транспорта, чтобы избежать переполненных урн и беспорядка на территории.

Кроме того, поручил усилить работу по проверке конечных остановок общественного транспорта, чтобы избежать переполненных урн и беспорядка на территории.