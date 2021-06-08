Разыскивается мужчина, ударивший жителя Саранска по голове керамической плиткой

Фото: скриншот видео с камеры наблюдения

Полиция Саранска разыскивает молодого человека, покалечившего местного жителя. Конфликт произошел в половине восьмого утра рядом со зданием библиотеки имени А.С. Пушкина.

Подозреваемому на вид 23-25 лет. Худой, высокий, волосы темные. Был одет в черную толстовку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

С ним была девушка лет 20-25, плотного телосложения. Волосы красные средней длины. На ней была черная футболка, джинсовая куртка и красные штаны.

Любую информацию, которая поможет поискам, можно сообщить по телефонам 89997781049, 8 (8342) 29-90-02 или 102.