Житель Городищенского района задержан по подозрению в покушении на убийство

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СК по Пензенской области расследует уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины.

По данным следствия, в конце мая житель области 1974 года рождения вместе с сожительницей пришел в гости к своей матери, проживающей с гражданином 1961 года рождения. Во время распития алкоголя мужчины поссорились, и старший участник конфликта схватился за топор. Его оппоненту удалось отобрать оружие, однако, вместо того, чтобы отложить его в сторону или спрятать, он сам ударил обидчика по голове и шее. Увидев, что сожитель матери не подает признаков жизни, мужчина со своей благоверной сбежали.

Однако, к счастью, пострадавший выжил.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. По решению суда мужчина был заключен под стражу. Расследование продолжается.