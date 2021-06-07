В Мордовии у мужчины изъяли огнестрельное оружие и около 400 патронов

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, в ходе проводимых мероприятий сотрудниками региональных УФСБ и МВД была получена оперативная информация о том, что житель поселка Смольный может незаконно хранить оружие и боеприпасы. В результате проверки факт подтвердился.

В доме подозреваемого полицейские обнаружили винтовку ТОЗ-8М калибра 5,6 мм и около 400 патронов различного калибра, которые, с его слов, в 2010 году он нашел в лесном массиве района и оставил себе на хранение. Из гаража, принадлежащего мужчине, оперативники изъяли охотничье ружье МЦ-2112 калибра 12 мм, подаренное ему ранее приятелем, а также карабин ВПО-927 калибра 7,62 мм, переделанный им же из купленного в магазине около года назад охолощенного ружья.

Органами дознания ММО МВД России «Ичалковский» в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении оружия возбуждено уголовное дело. Свою вину он не отрицает.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что в рамках профилактической акции «Оружие-2021», которая проводится на территории республики, любой житель региона, может сдать в подразделение органов внутренних дел или Управления Росгвардии незаконно хранящиеся у него оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, и получить за это денежное вознаграждение.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.