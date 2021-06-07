В Мордовии житель Москвы фиктивно зарегистрировал четверых граждан Таджикистана

ММО МВД России «Краснослободский» возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Москвы, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия,в мае прошлого года он фиктивно зарегистрировал четверых граждан Республики Таджикистан в своем доме в селе Сарга Краснослободского района.

На самом деле все они проживали по другому адресу.

МВД по Республике Мордовия напоминает, что фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации наказываются крупным штрафом, либо принудительными работами на срок до трех лет.