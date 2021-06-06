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Происшествия6 июня 2021 10:40

В Мордовии 23-летний мужчина, забрав ключи,уехал кататься на «Лексусе» знакомого

По плану «Перехват» автомобиль обнаружили на заправочной станции, подозреваемый задержан
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

Сообщение об угоне «Лексуса» поступило в дежурную часть полиции 30 мая 2021 года.

Выяснилось, что 58-летний потерпевший и трое его коллег от организации приехали на работу в Зубово-Полянский район. Жилье снимали в поселке Торбеево. В тот день после употребления алкоголя, забрав у спящего знакомого ключи, мужчина уехал кататься на "Лексусе".

По плану «Перехват» автомобиль полицейские обнаружили на заправочной станции.

В отделе полиции житель Самарской области полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке.