По нацпроекту «Экология» в Мордовии изменится система обращения с мусором

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По словам Артёма Здунова,перед сторонами в республике стоят серьезные задачи по измению системы обращения с мусором, в рамках намеченного к реализации концессионного соглашения, рассмотрение условий которого в настоящее время проводится органами исполнительной власти Республики Мордовия.

Для завершения формирования инфраструктуры по обращению с ТКО, к 2024 году планируется создать мусоросортировочный комплекс, линию компостирования, линию по производству альтернативного топлива, мусороперегрузочные станции и новый полигон по размещению твердых коммунальных отходов.