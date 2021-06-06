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Общество6 июня 2021 9:10

По нацпроекту «Экология» в Мордовии изменится система обращения с мусором

В субботу, 5 июня 2021 года, в Саранске Артем Здунов обсудил инвестиционные планы с генеральным директором REMONDIS International GmbH Торстеном Вебером
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По словам Артёма Здунова,перед сторонами в республике стоят серьезные задачи по измению системы обращения с мусором, в рамках намеченного к реализации концессионного соглашения, рассмотрение условий которого в настоящее время проводится органами исполнительной власти Республики Мордовия.

Для завершения формирования инфраструктуры по обращению с ТКО, к 2024 году планируется создать мусоросортировочный комплекс, линию компостирования, линию по производству альтернативного топлива, мусороперегрузочные станции и новый полигон по размещению твердых коммунальных отходов.