В Пензенской области, прихватив лом, мужчины отправились за водкой

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Спасского района были установлены двое мужчин 1966 и 1973 годов рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Через отжатое ломом пластиковое окно проникнув в магазин, они прихватили по две бутылки водки на брата, которые позже будут изъяты.

Подозреваемые дали признательные показания. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.