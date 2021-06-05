Владимир Вдонин помог создать ролик о туристическом потенциале Спасского района

По словам парламентария, в нашем регионе есть много достопримечательностей, известных по всей стране.

- Однако мест, незнакомых даже местным жителям, еще больше, - отметил Владимир Вдонин. – Поэтому важно развивать туристический кластер.

СПРАВКА «КП»

В 1654 году найденная пустующая земля в Мещерском (Шацком) уезде по Указу царя Алексея Михайловича была передана в вотчину Московского Новоспасского мужского монастыря. В 1663 году здесь было основано село Богданово, которое после строительства церкви Спаса стало называться Спасским. По велению Екатерины II в 1779 году село стало городом и уездным центром Тамбовской губернии.

В 1923 году Спасский уезд передан в Пензенскую губернию и укреплен за счет присоединения Наровчатского и Керенского уездов. 18 сентября 1925 года город Спасск был переименован в честь пролетарского поэта Демьяна Бедного в город Беднодемьяновск. В мае 2003 года главы местного самоуправления муниципальных образований района выступили с инициативой вернуть району и районному центру исторические названия. В октябре 2005 года данная инициатива была законодательно утверждена.

Символом и брендом Спасского района является абашевская глиняная игрушка, самая большая её коллекция находится в Спасском музее.