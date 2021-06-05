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Общество5 июня 2021 16:30

Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко исполнилось 175 лет

Вчера коллектив учреждения с юбилеем поздравил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе торжественной церемонии от лица врио губернатора к медикам обратился врио вице-премьера кабинета министров Вячеслав Космачев. Он поздравил собравшихся со знаменательной датой и поблагодарил врачей за их самоотверженный и нелегкий труд.

Далее к сотрудникам больницы обратился Валерий Лидин:

-Пензенских медиков всегда отличали активная гражданская позиция и ответственность. Современные работники мужественно бросились на борьбу с пандемией. Спасибо вам за это, - отметил Валерий Лидин.

В завершении торжественной части состоялась церемоний награждения сотрудников больницы.