Пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко исполнилось 175 лет

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе торжественной церемонии от лица врио губернатора к медикам обратился врио вице-премьера кабинета министров Вячеслав Космачев. Он поздравил собравшихся со знаменательной датой и поблагодарил врачей за их самоотверженный и нелегкий труд.

Далее к сотрудникам больницы обратился Валерий Лидин:

-Пензенских медиков всегда отличали активная гражданская позиция и ответственность. Современные работники мужественно бросились на борьбу с пандемией. Спасибо вам за это, - отметил Валерий Лидин.

В завершении торжественной части состоялась церемоний награждения сотрудников больницы.