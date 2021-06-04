Личный кабинет «ТНС энерго Пенза» экономит время бизнес-клиентов

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С момента запуска онлайн-сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» к нему подключились более 2000 бизнес-клиентов.

Онлайн-сервис позволяет оперативно взаимодействовать и обмениваться информацией с гарантирующим поставщиком электроэнергии без посещения офисов компании.

«Личный кабинет» дает возможность организациям и предпринимателям:

- дистанционно передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

- просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

- контролировать начисления и платежи по договорам;

- печатать несколько вариантов отчетов;

- отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

Чтобы получить доступ к сервису, нужно пройти простую регистрацию. Для этого потребуется ввести следующие данные: уникальный номер договора, ИНН, Ф.И.О., должность, основание полномочий представителя, сумму последнего платежа и контактную информацию. На указанный клиентом адрес электронной почты придет ссылка для активации, логин и пароль для входа.

Все возникшие при подключении вопросы можно задать через форму обратной связи на сайте.