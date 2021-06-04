В Саранске на украденные у спортивной школы деньги директор купил себе мотоцикл

Следствием установлено, что в 2018 году директором ГБУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» составлены фиктивные договоры на поставку запчастей к стоящему на балансе организации мотоциклу на общую сумму 273 000 рублей. По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, фактически указанные запчасти не закупались и на баланс учреждения не ставились, а денежные средства, предназначенные на их оплату, потрачены директором на приобретение мотоцикла в личное пользование.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Пролетарский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.