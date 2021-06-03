В Пензенской области осужден убийца 18-летнего юноши

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 23 января 2021 года в селе Пригородное Сердобского района мужчина вместе с семьей пришел в гости к знакомой. В ночное время 24 января он познакомился с соседями приятельницы, у которых также находились гости. Они пригласили компанию злоумышленника присоединиться к ним. В процессе застолья между гостем и одним из новых знакомых произошел конфликт. В результате для выяснения отношений из дома вышли злоумышленник и трое его оппонентов, которые стали наносить ему удары и причинили телесные повреждения. Забежав в дом своей знакомой, мужчина схватил нож и, вернувшись к дому её соседей, ударил в грудь 18-летнего юношу, который скончался на месте происшествия. Удары ножом в живот и по другим частям тела были нанесены также 17-летнему подростку и 41-летнему мужчине, которых своевременно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

44-летний житель Сердобского района в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей.

За убийство юноши и покушение на убийство 17-летнего подростка и 41-летнего мужчины приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год 3 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.