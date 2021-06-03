В Пензе для испытаний трубопроводов 4 июня в ряде домов отключат горячую воду

Ремонтные работы на месте прорыва трубы с горячей водой Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 июня, с 9.00 до 17.00, горячее водоснабжение будет отсутствовать в 12 жилых домах по адресам: ул. Дзержинского 38, 46, Пролетарская 10, Герцена 7, 9, 11, Луначарского 44, 46, Ухтомского 83а, 83, Пролетарский проезд 3а, Жемчужный проезд 11.

Одновременно горячее водоснабжение будет отключено и в девяти жилых домах в микрорайоне Арбеково, по адресам: ул. Бородина 17, 19, 21, 25, Рахманинова 32,34,36,38,42 и детском саде №139 (ул. Бородина, 15).

В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» 20-98-80; 20-98-79; 20-99–00.