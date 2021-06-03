Олег Мельниченко провел рабочую встречу с Евгением Примаковым

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам Олега Мельниченко, Пензенской области есть, что предложить иностранным туристам:

- У нас много талантов, есть современные театры, музеи, филармония.

Евгений Примаков отметил, что регион может принять участие в некоторых проектах - например, программе «Новое поколение», по которой в Россию на стажировки приезжают небольшие группы иностранцев. Власти региона могли бы обеспечить им насыщенную и интересную культурную программу.

По итогам встречи было подписано Соглашение о взаимодействии между Пензенской областью и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств.