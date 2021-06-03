Олег Кочетков принял участие в работе VII Съезда Союза машиностроителей России

Участниками и гостями съезда стали более 1200 человек: политики, депутаты, руководители предприятий, вузов и другие. В их числе - генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

К гостям и участникам Съезда обратился президент России Владимир Путин:

- От машиностроения напрямую зависит повышение качества жизни граждан. Поэтому государство всегда будет поддерживать проекты машиностроительных компаний и предприятий.

В ходе съезда были подведены итоги работы региональных отделений Союза машиностроителей в сложном 2020 году. Лидерами были признаны Тульская, Ростовская, Пензенская и Самарская области, а также Республика Башкортостан.