Пензенская область будет сотрудничать с Республикой Марий Эл

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Подписи под документом поставили врио губернатора области Олег Мельниченко и председатель правительства республики Александр Евстифеев.

По словам Олега Владимировича, Пензенскую область и Республику Марий Эл уже связывают прочные деловые отношения:

- В нашем регионе пользуются спросом продукты из республики. Мы же, в свою очередь, поставляем туда строительные материалы. Соглашение позволит нам реализовывать проекты и в других отраслях, а также укреплять отношения в сферах образования и культуры.