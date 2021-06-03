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Экономика3 июня 2021 13:25

Пензенская область будет сотрудничать с Республикой Марий Эл

Соответствующее Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума-2021
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Подписи под документом поставили врио губернатора области Олег Мельниченко и председатель правительства республики Александр Евстифеев.

По словам Олега Владимировича, Пензенскую область и Республику Марий Эл уже связывают прочные деловые отношения:

- В нашем регионе пользуются спросом продукты из республики. Мы же, в свою очередь, поставляем туда строительные материалы. Соглашение позволит нам реализовывать проекты и в других отраслях, а также укреплять отношения в сферах образования и культуры.