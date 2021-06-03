В Пензенской области присяжные признали женщину виновной в убийстве супруга

После отмены апелляционной инстанцией Пензенского областного суда обвинительного приговора Малосердобинского районного суда от 24.11.2020, Колышлейским районным судом Пензенской области рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Малосердобинского района Пензенской области, обвиняемой в убийстве.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей 02.06.2021 районный суд признал ее виновной.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, по делу установлено, что 11.04.2020 на кухне жилого дома в селе Николаевка между подсудимой и ее 49-летним супругом произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине кухонным ножом один удар в область сердца. Потерпевший скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Заявившая ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей обвиняемая вину в умышленном убийстве не признала и пояснила, что поссорилась с супругом из-за его ухода в гости к соседям и пристрастия к алкоголю. По возвращении домой он дважды ударил ее по голове, бросил в ее сторону табуретку, а затем, замахиваясь на нее, сам наткнулся на находившийся в ее руке кухонный нож.

На основе вердикта присяжных, с учетом предложения государственного обвинителя о мере наказания, данных о противоправности действий погибшего, поведения женщины после совершения преступления, наличия явки с повинной, суд приговорил подсудимую к 7 годам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.