Олег Мельниченко провел прием граждан в Мокшанском районе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил Олег Мельниченко, у Мокшанского района хорошие перспективы: он удобно расположен, к нему проявляют интерес инвесторы. Но для начала нужно решить проблемы. В частности, местные жители пожаловались на проблемы с водой: несколько водонапорных башен и сети давно нуждаются в ремонте. Врио губернатора поручил выделить на решение этих вопросов средства из областного бюджета.

Зашла речь и о ремонте дорог. По словам Олега Мельниченко, на ремонт всей сети магистралей в области потребуются большие деньги.

- Поэтому в первую очередь нужно сосредоточиться на тех участках, где ситуация всех хуже, и уже от них постепенно двигаться дальше, - отметил врио губернатора Пензенской области.