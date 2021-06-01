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Происшествия1 июня 2021 15:58

Житель Рузаевки ударил молотком бывшую сожительницу

59-летняя женщина была госпитализирована
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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О пациентке с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и ушибом головного мозга в полицию сообщили сотрудники медучреждения. Правоохранителям женщина рассказала, что повреждения ей нанес 54-летний мужчина, ее знакомый и бывший сожитель. Несмотря на расставание, иногда они все же устраивали совместные застолья.

Во время одного из них, разгоряченный алкоголем и ревностью мужчина схватился за молоток и ударил им бывшую сожительницу по голове, после чего ушел. Скорую для пострадавшей вызвали соседи.

По факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.