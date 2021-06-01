Валерий Лидин посетил «Поезд Победы»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Одним из первых выставку посетил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Он, а также сопровождавшие его врио заместителя председателя регионального правительства Олег Ягов, глава города Владимир Мутовкин, руководители областных министерств и ведомств прошли по всему составу из семи вагонов, а после поделились впечатлениями.

- Экспозиция поразительная, - отметил Валерий Лидин. – Подобные проекты учат любить Родину и гордиться подвигом предков.

Выставка бесплатна и доступна для посещения 1 и 2 июня. Предварительно гостям музея нужно зарегистрироваться на сайте.