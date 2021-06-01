Поздравление врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Международным днем защиты детей

Дорогие пензенцы!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Подрастающие поколения – это наше будущее, именно они будут определять, какой станет страна завтра - Россия научная, промышленная, культурная, спортивная.

В процессе воспитания трудно переоценить роль родителей, дедушек и бабушек, которые учат детей чести и достоинству, трудолюбию и целеустремленности, педагогических работников и воспитателей, передающих своим ученикам необходимые знания, практические умения и навыки, и во многом закладывающих основы их будущих успехов.

Убежден, что в результате плодотворной совместной работы у нас вырастет самостоятельная, обладающая лидерскими качествами и активной гражданской позицией, энергичная молодежь, которой все мы сможем по праву гордиться.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира!