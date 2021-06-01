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Происшествия1 июня 2021 8:29

В Мордовии четверо мужчин утонули в прошедшие субботу и воскресение

Самые посвященные в эти истории следователи предупреждают жителей республики, и это не увещевания, не угроза,- констатация причин трагедий на воде, с которыми сотрудники СК, криминалисты разбирались досконально
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По фактам гибели за минувшие выходные на водоемах в разных районах Республики Мордовия четверых мужчин в возрасте от 36 до 63 лет проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты соответствующие процессуальные решения. Но уже сейчас и практически безошибочно можно назвать причины, которые вели к беде. Отсюда - напоминание профессионалов:

- купайтесь только в специально оборудованных местах;

- не ныряйте в воду в незнакомых водоемах;

- не плавайте на надувных матрасах или камерах;

- не используйте неисправные плавательные средства;

- не купайтесь в нетрезвом виде;

- категорически запрещается купаться детям без присмотра взрослых.

ЧП