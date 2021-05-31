В Мордовии прокуратура выявила нарушения антитеррористического законодательства

В ходе проведенных проверок в мае текущего года прокуратура Кочкуровского района выявила многочисленные нарушения законодательства об антитеррористической защищенности в учреждениях, осуществляющих деятельность в области образования несовершеннолетних.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, в ряде учреждений отсутствовали системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или вызова экстренных оперативных служб, системы оповещения и управления эвакуацией.

В ходе проверок установлены факты отсутствия металлоискателей, непрерывного видеонаблюдения на территории образовательных организаций.

По выявленным фактам в адрес директоров образовательных учреждений внесено 5 представлений об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении, одновременно о выявленных нарушениях проинформирована администрация района.