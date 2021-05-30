Школьники из Кадошкинского района Мордовии смогут изучать робототехнику

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (является частью нацпроекта «Образование») 95 школьников из Кадошкинского района смогут изучать роботехнику.

Сейчас ведется закупка необходимого оборудования. Школьники будут заниматься в кабинете небольшими группами, разделение на которые будет произведено по возрасту и уровню знаний.

По словам руководителя муниципального опорного центра Т.М. Тамбовцевой, только в этом учебном году в районе начали работу пять новых объединений: два кружка технической, два спортивной и один естественнонаучной направленности.

Запись на уроки робототехники начнется с 16 августа на портале https://mordovia.pfdo.ru/app/. Занятия бесплатные.